В Астраханской области избили и похитили 15-летнюю девочку

В Астраханской области возбудили уголовное дело о похищении 15-летней девочки, которую вместе с младшим братом жестоко избили двое местных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, ЧП произошло вечером 2 февраля 2025 года в селе Началово Приволжского района. Местная 24-летняя жительница и ее знакомый сначала жестоко избили 15-летнюю девочку и ее младшего брата. После этого силой посадили сестру в автомобиль и увезли. Через несколько часов они отпустили потерпевшую, когда узнали, что ее брат успел сообщить о случившемся в полицию.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей по решению суда. Им предъявили обвинение по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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