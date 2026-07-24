В Астрахани задержали пьяного водителя с ножом после полицейской погони

Правоохранители задержали в Астрахани пьяного водителя-дебошира, который размахивал ножом после полицейской погони. Об этом сообщила пресс-служба МВД .

Экипаж ДПС заметил в Трусовском районе остановившуюся посреди дороги легковушку. Из авто вышла взволнованная девушка и сообщила, что ее знакомый нанес ей телесные повреждения и скрылся.

«Полицейские догнали машину и подали сигнал об остановке, однако водитель его проигнорировал и продолжил скрываться, грубо нарушая ПДД», — заявили в МВД.

Машину удалось установить с помощью второго экипажа ДПС. За рулем находился 32-летний нетрезвый мужчина, который повел себя агрессивно. Он начала размахивать ножом и угрожал покончить с собой.

«Один из инспекторов обезоружил его, но тот успел нанести порезы себе и полицейскому. Оба пострадавших были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи», — добавили правоохранители.

Ранее сотрудники ДПС устроили погоню за подростком на питбайке в ЯНАО.