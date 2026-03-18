В Алтайском крае мужчина заживо сжег сожительницу из-за пьяной ссоры

Житель Бийского района сжег заживо сожительницу в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Алтайскому краю.

По данным следствия, днем 14 марта мужчина и женщина выпивали вместе с общей знакомой. В какой-то момент они поссорились, после чего мужчина принес со двора канистру с бензином, облил сожительницу и пол вокруг и бросил спичку.

Затем поджигатель выбежал из дома, даже не пытаясь его потушить. Женщина скончалась на месте от многочисленных ожогов.

Вскоре мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве. Суд отправил его под стражу.

Ранее в Москве суд приговорил мужчину, который заживо сжег бывшую супругу, к 11 годам лишения свободы. Причиной убийства стала ревность.