В Алтайском крае мужчина заживо сжег сожительницу из-за пьяной ссоры
Житель Бийского района сжег заживо сожительницу в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Алтайскому краю.
По данным следствия, днем 14 марта мужчина и женщина выпивали вместе с общей знакомой. В какой-то момент они поссорились, после чего мужчина принес со двора канистру с бензином, облил сожительницу и пол вокруг и бросил спичку.
Затем поджигатель выбежал из дома, даже не пытаясь его потушить. Женщина скончалась на месте от многочисленных ожогов.
Вскоре мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве. Суд отправил его под стражу.
Ранее в Москве суд приговорил мужчину, который заживо сжег бывшую супругу, к 11 годам лишения свободы. Причиной убийства стала ревность.