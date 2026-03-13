Заживо сжегшего бывшую жену москвича приговорили к 11 годам тюрьмы

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор Андрею Бенгарду, который заживо сжег свою бывшую супругу. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«Суд установил, что во время ссоры на почве ревности с бывшей супругой [он] нашел на балконе легковоспламеняющуюся жидкость и облил ею потерпевшую», — заявили в пресс-службе.

Потом он поджег одежду, которая была на женщине. Огонь быстро распространился, и она скончалась. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Москве гости чуть не сожгли заживо именинницу из-за жуткого тренда. В соцсетях распространились видео, где молодые люди на день рождения задувают свечи с помощью легковоспламеняющейся пудры. Это дает красивый эффект на фотографиях.