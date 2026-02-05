В Алтайском крае двух депутатов заподозрили в крупном мошенничестве

Двух депутатов Законодательного собрания Алтайского края подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, с 2022 по 2025 год член комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского краевого Законодательного Собрания обманул однопартийца и фиктивно оформил его на должность своего помощника. Затем он подделал документы, в которых указал, что помощник выполнял рабочие обязанности в законодательном органе.

«В результате противоправных действий помощнику депутата из бюджета были перечислены денежные средства в размере более 2,4 миллиона рублей», — отметили в СКР.

По аналогичной схеме действовал другой депутат Алтайского краевого законодательного собрания и главный бухгалтер краевого отделения партии. С 2021 по 2025 год они фиктивно трудоустроили женщину на должность помощника депутата. В результате из бюджета было похищено более 2,2 миллиона рублей.

