В Алабаме провели вторую в истории США казнь с использованием чистого азота

Вторую в истории США казнь человека с использованием чистого азота в качестве способа приведения приговора в исполнение провели в штате Алабама. Казнили 59-летнего Алана Юджина Миллера, ранее осужденного за тройное убийство, сообщило Associated Press.

По данным источника AP, Миллер до последнего момента настаивал на своей невиновности, заявляя, что «ничего не сделал, чтобы оказаться здесь». Использование чистого азота для смертной казни разрешено в трех штатах США — Алабаме, Оклахоме и Миссисипи. Осужденный дышит через маску, наполненную только азотом, что вызывает смертельную гипоксию.

Сторонники этого метода утверждают, что он безболезненный, но критики сравнивают его с экспериментами на людях. При этом очевидцы отмечали, что Миллер находился в судорогах во время вдыхания азота. В 2022 году предпринималась попытка казнить Миллера путем смертельной инъекции, но медикам не удалось установить капельницу.

В сентябре в США также привели в исполнение смертную казнь Марселласа Уильямса, осужденного за убийство журналистки Фелиции Гейл в 1998 году.