Полицейские в аэропорту Шереметьево задержали серийного похитителя шоколада из магазина. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«В ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево поступило заявление от представителя одного из магазинов <…> о хищении 158 плиток шоколада известной торговой марки», — заявили в ведомстве.

Грабитель попал на камеры видеонаблюдения. С помощью записей полицейские выяснили, как он украл шоколад. Мужчина три раза в разные дни заходил в магазин, забирал с прилавка товар, клал его под куртку и проносил мимо кассы.

«Стражи правопорядка задержали подозреваемого, когда тот в очередной раз вернулся в воздушную гавань», — заявили в МВД.

Им оказался дагестанец 1994 года рождения. Мужчина был неоднократно судим за мошенничество угрозу убийством. Также у него нет постоянного места жительства в Москве, он вел скитальческий образ жизни.

Задержанный признал вину. Он рассказал правоохранителям, что краденый шоколад продавал прохожим возле метро. Против дагестанца возбудили уголовное дело.

Ранее полицейские задержали мужчину, укравшего 24 палки колбасы в Черемховском районе Иркутской области. Вора засняли камеры видеонаблюдения.