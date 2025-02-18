Иркутская полиция раскрыла «колбасную» кражу

Сотрудники полиции нашли вора, который украл в Черемховском районе Иркутской области 24 палки колбасы. Об этом сообщил официальный канал МВД по региону.

Злоумышленника задержали при попытке совершить очередную кражу колбасных изделий.

«Он попался сотрудникам магазина, вернувшись за второй порцией», — отметили в ведомстве.

По данным полиции, первую кражу зафиксировали в магазине на Первомайской улице — оттуда пропали 11 колбас, среди которых преобладали «сервелат» и копченые изделия. Камеры зафиксировали, как мужчина тщательно выбирал продукты и прятал их в спортивную сумку.

Полиция поймала вора, когда он на следующий день попытался вынести еще 13 колбас. Похитителем оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Всего он украл колбасу на шесть тысяч рублей.

«Свою вину „колбасный вор“ признал и рассказал, что в первый день продал похищенное за 1200 рублей», — добавили в канале.

Ранее в Нижнем Новгороде правоохранители установили личность возможного грабителя, который вынес украшения из ювелирного магазина. Злоумышленник похитил более 30 цепей общей стоимостью 1,4 миллиона рублей.