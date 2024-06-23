В Абхазии возбудили уголовное дело из-за убийства на границе с Россией

В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы на границе с Россией, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Также в абхазском МВД сообщили о поисках лиц, причастных к перестрелке на территории КПП «Псоу». По данным ведомства, личности преступников уже установлены.

«Незамедлительно принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска МВД установлены подозреваемые в совершении данного преступления, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», — уточнила пресс-служба ведомства.

Вечером в воскресенье неизвестные устроили стрельбу на территории КПП «Псоу», расположенном на российско-абхазской границе. Злоумышленники открыли огонь из автомобиля, после чего скрылись. В результате нападения погиб гражданин Абхазии 1985 года рождения. Еще три человека пострадали: двое мужчин 29 и 26 лет, и 17-летняя девушка.