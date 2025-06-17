Утопившую ребенка сибирячку признали вменяемой

СК: утопившую ребенка в унитазе студентку из Канска признали вменяемой

Психолого-психиатрическая экспертиза не обнаружила психических расстройств у студентки из Красноярского края, убившей новорожденного ребенка. Расследование уголовного дела завершили, сообщила пресс-служба СК России по региону.

Девушку обвинили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следствие установило, что 18-летняя подозреваемая 23 февраля 2025 года самостоятельно родила ребенка в туалете общежития на 38-й неделе беременности.

Девушка оставила младенца в унитазе, из-за чего новорожденная девочка захлебнулась водой и погибла. После этого обвиняемая положила тело в пакет и выбросила в мусор.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что ребенок родился живым, причиной смерти стало утопление в воде. Психолого-психиатрическая экспертиза не зафиксировала психические расстройства, девушка полностью осознавала характер совершаемых действий. Уголовное дело отправили прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

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