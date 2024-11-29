Устроившего взрыв в многоэтажке в Ступине приговорили к пожизненному сроку

Суд приговорил Алексея Зарубина, организатора взрыва в многоэтажном жилом доме в Ступине, из-за которого погибли шесть человек, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил 360.ru корреспондент, находящийся в зале суда.

Взрыв прогремел 11 апреля 2022 года. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, мужчина устал от частых конфликтов с женой и решил избавиться от нее, а заодно и от общих детей, и решил подстроить взрыв бытового газа. Для этого Зарубин заткнул вентиляцию детским одеялом, открыл все газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку, чтобы газ выходил наружу, и, спрятавшись в туалете, устроил поджог. При этом преступление он совершал, будучи пьяным и под действием наркотиков.

Его обвиняли не только в убийстве двух и более лиц, но и в уничтожении чужого имущества. Виновным он себя не признал.

В апреле пожизненный срок получил 29-летний житель Удмуртии, зарезавший сына и дочь, чтобы те не остались с матерью после развода.