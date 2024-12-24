Устроившего поножовщину в школе в Краснодаре оштрафовали на 30 тысяч рублей

Подростку, порезавшему сверстника в школе в Краснодаре, назначили штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следователи установили, что подросток 2010 года рождения во время ссоры со сверстником нанес ему непроникающие ножевые ранения.

«Суд признал молодого человека виновным. С учетом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — заявили в пресс-службе.

После уплаты штрафа мальчика вместе с родителями выдворят за пределы России.

Происшествие случилось 6 декабря. Ученик восьмого класса устроил в школе поножовщину. В результате пострадали трое подростков: двое получили ножевые ранения, а еще одного отправили в больницу с переломом носа и сотрясением мозга.

После случившегося возбудили уголовное дело. На время разбирательств школьнику запретили выезжать из Краснодарского края и общаться с участниками происшествия.