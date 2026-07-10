Немецкого врача, сделавшего 15 смертельных инъекций, подозревают в большем количестве убийств

Немецкого врача паллиативной помощи приговорили к пожизненному заключению за убийство своих пациентов. Подробности опубликовали на сайте BBC News .

«Суд в Берлине признал 41-летнего мужчину <…> виновным в убийстве 12 женщин и трех мужчин в период с сентября 2021 года по июль 2024 года. Власти считают, что эти убийства могут быть лишь верхушкой айсберга. В настоящее время прокуратура расследует десятки других инцидентов с участием этого врача», — сообщили в издании.

Жертвами врача стали пациенты от 25 до 94 лет. По версии суда, все они были тяжело больны, но их смерть не была неизбежной. Прокуроры заявили, что врач вводил смертельные инъекции без согласия пациентов. В некоторых случаях он устраивал поджоги, чтобы скрыть следы преступления.

Врач признался, что убил пациентов из милосердия, чтобы избавить их от «страданий и немощи».

Власти подозревают, что жертв «милосердного врача» было больше, прокуратура расследует 76 других дел. Суд признал вину врача особо тяжким преступлением и пожизненно запретил заниматься медициной.

Австралийцу, убившему туристку в Паттайе, грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Мужчина убил 17-летнюю девушку и спрятал тело в чемодан.