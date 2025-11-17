Установлена личность дебошира, грозившегося устроить взрыв в Первоуральске

Полицейские установили личность мужчины, который забаррикадировался в своей квартире в Первоуральске в Свердловской области. Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА «Новости» , что с ним уже ведут переговоры.

«Личность дебошира правоохранители уже установили: это местный житель 1973 года рождения. Сейчас с ним оперуполномоченные ведут переговоры, чтобы тот добровольно открыл дверь жилища и сдался», — сказал он.

Горелых добавил, что полицейские вызвали мать дебошира, чтобы он не наломал дров. В город также направили группу опытных оперативников во главе с замглавы полиции глава Владимиром Молодцовым. По его словам, у мужчины имеются судимости за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью.

Всех жителей дома эвакуировали, здание оцепили, сообщил в Telegram-канале глава муниципального округа Первоуральск Игорь Кабца. Он уточнил, что на месте работают все силовые и оперативные службы, ситуация контролируется. Чиновник также попросил горожан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее появилась информация, что в одной из квартир Первоуральска неизвестный мужчина взял в заложники женщину и ребенку. Предположительно, он был пьян и угрожал взорвать гранату в подъезде дома.