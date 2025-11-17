В Первоуральске мужчина взял в заложники женщину и ребенка

Неизвестный взял в заложники женщину и ребенка в Первоуральске, сообщил Telegram-канал «112». Он угрожает взорвать гранату.

Злоумышленник предупредил, что сорвет чеку, в подъезде на улице Малышева. По предварительным данным, он пьян.

Очевидцы сообщили в местных пабликах, что на место происшествия уже прибыло несколько экипажей полиции и Росгвардии. Жителей эвакуируют, силовики готовятся к штурму.

Официально эти данные пока не подтверждали. Позже стало известно, что ребенка среди заложников нет, а мужчина заперся в квартире вместе с сожительницей.

На прошлой неделе грузовик, в котором нашли автомат Калашникова, гранату и другие предметы, пытался заехать на территорию исправительной колонии № 47 в Каменске-Уральском.