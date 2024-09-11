Установить личности пяти захватчиков школы в Беслане не удалось до сих пор

СК: личности пяти захватчиков школы в Беслане не установлены

Личности пяти террористов, захвативших школу в Беслане, до сих пор не установили. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи продолжают выяснять, кем были неопознанные террористы, напавшие на учебное заведение в Северной Осетии 20 лет назад. В 2023 году следователи смогли установить личность одного из них, это удалось сделать по результатам генетического исследования.

«Ведется работа по установлению личностей других пяти неопознанных террористов», — сообщили в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провел личный прием представителей общественной организации «Матери Беслана», чьи близкие погибли или пострадали в ходе теракта. Участники встречи в том числе задавали вопросы о ходе расследования уголовного дела.

Ранее полковник ФСБ Виталий Демидкин рассказал о перестрелке с террористами в здании школы в Беслане.