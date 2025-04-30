Ущерб ЖК «Алые паруса» в Москве после взрыва оценили в 8 млн рублей

РИА «Новости»: ущерб от взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве составил 8 млн рублей

Ущерб, нанесенный ЖК «Алые Паруса» в Москве после взрыва, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, составил около восьми миллионов рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

«Ущерб после взрыва составляет порядка восьми миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

Утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на улице Авиационной, произошло ЧП: сработало взрывное устройство, которое было заложено в лифтовом холле высотного здания.

В результате взрыва один человек погиб, еще четверо были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Позднее Следственный комитет Москвы уточнил, что один из пострадавших скончался в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян.

По одной из версий, взрыв мог быть совершен смертником. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Предполагаемого пособника взрыва в ЖК «Алые паруса» объявили в розыск. Также силовики задержали предполагаемых подельников убийцы.