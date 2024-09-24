Ущерб по уголовному делу Тимура Иванова составил более 2,18 млрд рублей

Уголовное дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова связано со строительством кадетских корпусов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иванов получил взятку за предоставление преференций при строительстве кадетских корпусов, в числе которых — Кемеровский и Омский. По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин.

«Все три корпуса строились фирмой „Олимпситистрой“ под руководством Фомина, обвиняемого в даче взятки Иванову», — сообщил источник.

Общая стоимость стройки по смете составила 14 миллиардов рублей. После проведения проверки были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму два миллиарда 184 миллиона рублей.

Ранее появилась информация, что в деле Иванова фигурирует как взятка строительство жилого дома общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров и бани в Тверской области. Эти объекты были оформлены на ООО «Волжской берег», которым руководил Бородин. Последний также проходит обвиняемым по делу о взятке.