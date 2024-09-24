Постройка дома в Тверской области была взяткой по делу Иванова

Строительство дома площадью 2,5 тысячи квадратных метров и бани в Тверской области фигурирует как взятка в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщило
РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
«Строительство жилого дома и бани <…> в качестве взятки», — указали в документе.
Эти объекты оформили на ООО «Волжский берег», руководителем которого был обвиняемый по делу Сергей Бородин.
Также
по делу Иванова арестовали два нежилых помещения в особняке, расположенном в Чистом переулке в центре Москвы. Общая стоимость недвижимости составляет около 73 миллионов рублей.
Экс-замминистра
обвинили во взяточничестве в виде услуг при проведении подрядных и субподрядных работ по госконтрактам. Речь идет о взятке в один миллиард рублей. Иванов своей вины не признал.
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