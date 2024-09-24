Постройка дома в Тверской области была взяткой по делу Иванова

РИА «Новости»: строительство дома фигурирует в деле Иванова как взятка

Строительство дома площадью 2,5 тысячи квадратных метров и бани в Тверской области фигурирует как взятка в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Строительство жилого дома и бани <…> в качестве взятки», — указали в документе.

Эти объекты оформили на ООО «Волжский берег», руководителем которого был обвиняемый по делу Сергей Бородин.

Также по делу Иванова арестовали два нежилых помещения в особняке, расположенном в Чистом переулке в центре Москвы. Общая стоимость недвижимости составляет около 73 миллионов рублей.

Экс-замминистра обвинили во взяточничестве в виде услуг при проведении подрядных и субподрядных работ по госконтрактам. Речь идет о взятке в один миллиард рублей. Иванов своей вины не признал.