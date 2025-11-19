Ущерб от мошенничества на заводе в Ростове-на-Дону превысил два миллиарда рублей

Ущерб от мошеннической схемы, которую организовали собственники и руководители Десятого подшипникового завода в Ростове-на-Дону, оценили в 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Ростовской области.

По данным следствия, бизнесмены подкупили представителя Минобороны, чтобы поставлять продукцию по гособоронзаказу в несколько раз дороже рыночной цены. Ранее против них уже возбудили дело о мошенничестве, а против сотрудника военного ведомства — о получении взятки.

Теперь Следственный комитет возбудил новые уголовные дела — о служебном подлоге и еще одно о мошенничестве.

Ранее бывшего директора столичного предприятия приговорили к пяти годам лишения свободы за хищение по гособоронзаказу более 39 миллионов рублей.