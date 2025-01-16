Ущерб от хищения в сочинском депозитарии вырос до 100 миллионов

Количество пострадавших от массового воровства денег из ячеек в сочинском депозитарии увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Сумма ущерба на данный момент составляет порядка 100 миллионов рублей. Число пострадавших может увеличиться, потому что люди продолжают обращаться в полицию.

За прошлые сутки заявления в сочинскую полицию написали как минимум 12 человек. Все они хранили сбережения в многофункциональном депозитарном центре на улице Войкова, причем некоторые из них принесли средства в ячейку после новогодних праздников, а другие – больше года назад.

По предварительным данным, ячейки открыли обычными ключами, следов взлома не обнаружили. Полиция завела уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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