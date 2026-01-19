Ущерб Минобороны по делу Шишанова составил примерно 620 миллионов рублей

Материальный ущерб, понесенный Минобороны в рамках уголовного дела против бывшего руководителя НИИ точных приборов (в составе госкорпорации «Роскосмос») Анатолия Шишанова, оценили в 620 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости» .

«Исковые требования потерпевшего удовлетворены полностью, взыскано в пользу министерства обороны России с Шишанова и Гомозова солидарно в счет компенсации материального ущерба 619 836 806 рублей 93 копейки», — уточнило агентство.

В 2024 году Бутырский суд Москвы приговорил Шишанова к пяти годам колонии общего режима. Его сообщник, Олег Гомозов, получил четыре года заключения.

В 2025 году Московский городской суд сократил срок Шишанову до четырех с половиной лет лишения свободы, при этом остальные положения приговора, включая взыскание ущерба, остались прежними.

Согласно приговору, Шишанов при пособничестве Гомозова незаконно получил завышенные выплаты по секретному госконтракту. Подсудимые вину не признали. Заявили, что договор фактически выполнили, серьезного ущерба их действия не причинили.

