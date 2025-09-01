Уроженца Азербайджана арестовали на Кубани за попытку хищений на 919 миллионов

Краснодарский краевой суд оставил под арестом до 26 сентября уроженца Азербайджана Шахлара Новрузова, владельца перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» в Краснодаре. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Новрузов проходит фигурантом дела о покушении на особо крупное мошенничество. По версии следствия, он вместе с другими лицами пытался завладеть долями в уставном капитале компании, недвижимость которой оценена почти в 920 миллионов рублей. Для этого, как утверждают правоохранительные органы, в суд было представлено фиктивное свидетельство о браке, якобы заключенном в Азербайджане.

Защита настаивала на смягчении меры пресечения, отмечая возраст предпринимателя и участие в помощи СВО. Однако суд учел доводы ФСБ о возможном влиянии обвиняемого на ход следствия через связи в правоохранительных органах.

Новрузов известен как собственник логистических и торговых объектов в Краснодарском крае.

