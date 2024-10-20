Уральского рэпера зарезала жена. На днях он освободился из тюрьмы

NR: жена уральского рэпера Трикопюшона зарезала его в подъезде дома

В Челябинске убили уральского рэпера Трикопюшона, сообщило сообщество NR во «ВКонтакте». По его информации, музыканта зарезала жена.

По данным NR, Трикопюшон несколько дней назад вышел из тюрьмы, а в мире музыки имел славу «главного отморозка челябинского андерграунда».

Авторы статьи добавили, что убийство произошло 16 октября.

«Рэпер выпивал с женой в подъезде жилого дома, и между ними вспыхнула ссора. Женщина взялась за нож и перерезала 35-летнему музыканту горло», — уточнили в NR.

В пресс-службе СК по Челябинской области сообщили, что мужчину зарезали в колясочной дома на улице Дегтярева.

«Между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла один удар ножом в шею 35-летнему потерпевшему», — рассказали в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве и попросили суд арестовать задержанную.

На прошлой неделе житель Химок зарезал мать. На допросе он признался в содеянном и рассказал, что сделал это из-за ссор.