Молодой хоккеист в Химках зарезал ножом мать в алкогольном угаре

Жителя Химок заподозрили в убийстве матери, сообщили в пресс-службе подмосковного СК. Молодой хоккеист напился и нанес женщине множество ножевых ран, она скончалась в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 47-летней жительницы Химок. Полиция задержала 21-летнего сына убитой.

По версии СК, 11 октября подозреваемый поссорился с матерью и нанес ей множественные удары ножом в спину и живот. На допросе молодой человек пояснил, что убил мать из-за ссор и претензий с ее стороны.

Telegram-канал Shot сообщил, что подозреваемый — бывший хоккеист молодежного мытищинского клуба «Атлант». Последнее время у молодого человека были проблемы в карьере, поэтому он начал употреблять алкоголь. Из-за этого и возникали ссоры с матерью. Экс-спортсмену грозит до 15 лет тюремного заключения.

В Тольятти 13-летняя школьница зарезала сестер и призналась во всем матери. Изрезанные тела девочек двух и пяти лет обнаружила на балконе их 10-летняя сестра.