Уральского бизнесмена Алексея Боброва задержали в Москве

Бенефициара уральской компании «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва задержали в Москве и доставили в Екатеринбург. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В офисах принадлежащих Боброву компаний прошли обыски. Также силовики задержали гендиректора «Корпорации СТС» Татьяну Черных. Сейчас с обоими работают следователи.

На прошлой неделе генпрокурор Игорь Краснов призвал через суд изъять активы Боброва и его бизнес-партнера Артема Бикова, в 2000-х занимавшего пост советника Анатолия Чубайса.

По версии надзорного ведомства, бизнесмены благодаря связям с Чубайсом дешево скупили активы в сфере энергоснабжения на Урале и монополизировали сферу в регионе, а доходы инвестировали в недружественные страны.