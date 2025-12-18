Уральский пенсионер зарезал гостью из-за спора о походах в магазин

В Туринске пенсионер зарезал гостью, чтобы не ходить в магазин с больными ногами

В Свердловской области 64-летний пенсионер нанес смертельный удар ножом своей гостье во время ссоры, его задержали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, житель Туринска разрешил пенсионерке проживать у себя в доме. Она провела у него два месяца и постоянно просила сходить в магазин за покупками. Днем 16 декабря они поссорились из-за этого.

«Как подозреваемый пояснил в ходе допроса, поводом для ссоры стало то, что ему не нравилось, что гостья отправляла его в магазин за покупками. Каждый поход в магазин давался ему с трудом, так как у него болят ноги», — уточнили в СК.

Пенсионер взял нож и пырнул им гостью, но удар оказался смертельным. Мужчина рассказал об этом соседям, которые вызвали полицию. Задержанный полностью признал свою вину. Ведется расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

