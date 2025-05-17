Уральский юноша зарезал двух родственников и месяц скрывал убийство

Ural Mash: под Тюменью 19-летнего парня задержали за убийство матери и брата

В Тюменской области 19-летний юноша убил мать и брата, которые ругали его за тунеядство. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

По его данным, молодой человек окончил школу и не хотел устраиваться на работу, оставшись жить с родственниками в частном доме. В ходе очередной ссоры он зарезал 50-летнюю мать и 23-летнего брата.

После убийства юноша спрятал тела на территории дома. Чтобы преступление не раскрылось, он переписывался с родственниками от лица убитых и говорил, что его мать переехала в Пермь. Несмотря на обман, близкие семьи забили тревогу и спустя месяц обратились в полицию.

Ранее неизвестный убил 22-летнего парня в Леоновском парке в Москве. Молодого человека ударили ножом в шею.