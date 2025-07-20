Уралец в балаклаве кувалдой разбил медиаэкран с портретами бойцов СВО в Аше

Вооруженный кувалдой вандал в балаклаве расколотил медиаэкран с портретами бойцов специальной военной операции в челябинском городе Аше. Как сообщила пресс-служба областного СК, злоумышленника задержали в соседнем регионе.

По данным ведомства, вандал проник на территорию парка культуры и отдыха имени Пилютова в ночь на пятницу, 18 июля. Он дошел до Аллеи Славы, где кувалдой расколотил установленный медиаэкран. При этом свои действия злоумышленник снимал на личную видеокамеру.

После завершения акции мужчина сбежал. Несмотря на то что лицо злоумышленник прикрыл балаклавой, его личность быстро установили и задержали в соседнем регионе.

В ходе допроса задержанный признался, что на преступление его толкнул неизвестный, с которым он вступил в переписку в мессенджере. Собеседник не скрывал, что действует в интересах Украины.

Следователи завели уголовное дело за уничтожение мемориальных сооружений. Кроме того, разбившего медиаэкран обвинили в причинении ущерба на сумму более 500 тысяч рублей муниципальному Дому культуры «Металлург». Задержанного отправили под стражу.

В конце мая сотрудники калужского управления ФСБ задержали местного жителя, передавшего украинским спецслужбам координаты систем противовоздушной обороны, установленных в регионе. Россиянина завербовали через мессенджер. Куратор дистанционно познакомил мужчину с боевиками запрещенных террористических организаций и поручил ему подготовить материалы для проведения диверсий.