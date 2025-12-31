Уралец развлекался сбрасыванием горящих тряпок на машины соседей

В Екатеринбурге неадекватный мужчина запугал жилой комплекс. Он сбрасывает с балкона ненужные вещи и подожженные тряпки, но остается безнаказанным, сообщил E1.ru .

Вандал орудует в ЖК по улице Циолковского, 27. Обычно он сбрасывал на припаркованные машины пластиковые стулья и другие вещи, но месяц назад стал целиться подожженными тряпками.

«Написано много заявлений в полицию. Толку ноль. Он поджигает автомобили, портит домовое имущество. Несколько лет назад с ним разговаривали, он толком не объясняет своего поведения. Днем прячется, двери не открывает, а по ночам творит такое», — рассказала екатеринбурженка.

Мужчина попал на запись камеры видеонаблюдения. Однажды полиция увезла его в участок, но следующим утром отпустила.

