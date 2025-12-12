Красноярский священник задержал громившего машины хулигана

В Красноярском крае священнослужитель из города Шарыпово задержал 19-летнего дебошира, который скакал по машинам и испортил автобусную остановку. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Протоиерей остановил хулигана и привел его в отдел полиции. Перед этим нарушитель спокойствия успел вырвать скамью и урну из автобусной остановки, а также разбить окна нескольких автомобилей.

Сотрудники МВД попытались выяснить у задержанного причину дебоша, но тот был настолько пьян, что не смог ничего объяснить. За вандализм ему грозит до пяти лет тюрьмы.

