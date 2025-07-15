Уралец изнасиловал и избил собутыльницу в Московской области

Полицейские Подмосковья задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и нанесении телесных повреждений местной жительнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По версии ведомства, 44-летняя женщина из Егорьевска познакомилась с ранее неоднократно судимым жителем Свердловской области 1991 года рождения. Вместе они отправились в СНТ «Лазаревка» в деревне Михали.

Мужчина и женщина начали распивать алкоголь, и в какой-то момент застолья между ними возник конфликт. Уралец изнасиловал собутыльницу, несколько раз ударил ее ножом и скрылся с места преступления на иномарке потерпевшей.

Пострадавшую женщину госпитализировали. Спустя некоторое время напавшего на нее мужчину задержали в лесополосе.

Подозреваемого доставили в отделение. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее полицейские задержали в Уфе двух молодых людей, которые изнасиловали 12-летнего школьника во время игры в бутылочку.