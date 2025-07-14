Мальчика изнасиловали во время игры в бутылочку в Уфе

Baza: двух молодых людей задержали в Уфе после игры в бутылочку с изнасилованием

Полицейские задержали в Уфе двух молодых людей, которые изнасиловали 12-летнего школьника во время игры в бутылочку. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, преступление произошло еще в марте. Компания молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет пришла в гости к 19-летней подруге. Там они стали играть в бутылочку.

После заданий с поцелуями и раздеванием подростки решили усложнить игру. Они предложили 18-летнему юноше изнасиловать 12-летнего мальчика, который этого не хотел.

Девушка заявила, что теперь они играют «по сильным правилам». Несмотря на протесты ребенка, задание было выполнено.

Спустя несколько месяцев об изнасиловании узнала сестра мальчика, она обратилась в полицию. В отношении нескольких участников игры возбудили уголовное дело. Один из подозреваемых сейчас находится в розыске.

Ранее в Красноярском крае трое подростков надругались над 10-летним знакомым. Мальчик рассказал о случившемся тренеру, однако он ничего не предпринял.