Боевики из «Крокуса» изначально планировали атаковать здание в Москве

Исполнители теракта в красногорском «Крокус сити холле» и их зарубежные кураторы первоначально планировали напасть на одну из башен делового центра «Москва-Сити». Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

Собеседник агентства отметил, что потом боевики решили, что столичное здание является неподходящей целью для теракта. После этого их выбор пал на концертный зал в Красногорске.

«Затем [координатор террористов] Сайфулло указал в качестве цели концертный зал „Крокуса“ в Красногорске», — уточнил он.

ТАСС ознакомился с материалами дела и выяснил, что планировался еще и второй теракт, причем одновременно с нападением на «Крокус сити холл». Сначала его тоже хотели устроить в столице, но потом отказались от этого плана.

В России куратора боевиков Сайфулло объявили в розыск, он скрывается от следствия за пределами РФ. Он снабдил исполнителей теракта оружием и дал маршрута отхода, сообщив им, чтобы они после нападения на концертный зал должны уехать на Украину.