Умышленно переехавший женщину пенсионер из Волгограда получил 11 лет колонии

Волгоградский областной суд приговорил 74-летнего местного жителя Александра Пака к 11 годам строгого режима за убийство женщины после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 22 октября прошлого года Пак столкнулся с автомобилем, который ехал ему навстречу.

После этого мужчина, не тормозя, поехал дальше. Женщина, управлявшая второй машиной, попыталась его остановить, вцепившись в ручку двери, но пенсионер резким маневром отбросил ее на асфальт, затем намеренно сдал назад и переехал.

Женщину перевезли на лечение в Москву, но травмы оказались слишком тяжелыми, и 29 ноября она скончалась. Своей вины Пак не признал.

Кроме того, еще три года после выхода на свободу Пак не сможет сесть за руль, а семье погибшей он должен выплатить пять миллионов рублей компенсации.

