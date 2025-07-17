Умерла одна из девочек, на которых в Подмосковье напал подросток с молотком

Одна из девочек, пострадавшая после нападения 16-летнего подростка с молотком в Подмосковье, скончалась в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале .

«Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего. Прости нас, девочка… Соболезнования близким», — написала омбудсмен.

Мишонова добавила, что вторую пострадавшую выписали из клиники и отпустили домой. Она пошла на поправку.

Следователи предъявили обвинение нападавшему. Суд заключил молодого человека под стражу. Вину в преступлении он признал в полном объеме.