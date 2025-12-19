Умер пермский людоед Михаил Малышев

Днем в пятницу, 19 декабря, скончался пермский маньяк Михаил Малышев. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительной информации, преступник умер в стенах 21-й больницы в Перми, куда пришел на прием к врачу. До кабинета медика 65-летний мужчина не дошел.

Ему стало плохо с сердцем в коридоре. Персонал клиника не смог помочь Малышеву.

Преступник провел в местах лишения свободы 23 года за убийство восьми человек. Он с особой жестокостью расправлялся со своими жертвами, после чего расчленял и ел их, делая из плоти пироги.

После выхода из колонии Малышев устроился работать в приют для бездомных животных.