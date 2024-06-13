Укравшие 30 миллионов воры в Приморье планировали ограбление несколько месяцев

МВД Приморья: двух мужчин подозревают в краже 30,5 млн рублей в организации

Полицейские поймали во Владивостоке двух мужчин, которые могли украсть из хранилища кредитной организации 30,5 миллиона рублей. Об этом сообщило УМВД по Приморскому краю в Telegram-канале .

В ведомстве заявили, что ночью сработала сигнализация в одной из небанковских кредитных организаций. На место ЧП прибыли правоохранители, но злоумышленников там уже не было. Позже в полицию поступило заявление о краже 30,5 миллионов рублей.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих жителей Владивостока 45 и 48 лет», — рассказали в ведомстве.

В ходе допросов задержанные признали вину. Они рассказали, что несколько месяцев планировали украсть деньги. Подозреваемые надели маски на лица, проникли в помещение с помощью дубликатов ключей и забрали деньги.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Задержанных заключили под стражу. Им могут присудить до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина похитил золото в нижегородском ломбарде. Он угрожал продавцу ножом.