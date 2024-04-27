Вооруженный мужчина похитил золото и деньги из ломбарда в Нижнем Новгороде | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 16:10 Вооруженный мужчина похитил золото и деньги из ломбарда в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который ограбил ломбард на улице Голованова. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Ранее судимый нижегородец похитил золото на сумму 500 тысяч рублей и 35,5 тысячи рублей забрал из кассы, угрожая продавцу ножом.

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Мужчина уже признался в совершенном преступлении, в отношении него возбудили уголовное дело.