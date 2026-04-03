Прокуратура передала в суд дело против трех украинцев, подозреваемых в терактах

Прокуратура Херсонской области передала в суд дело о трех жителях Украины, обвиняемых в терактах. По данным следствия, с марта по июнь 2022 года эти люди состояли в террористической группе, созданной сотрудниками СБУ.

Группа планировала и совершала акты международного терроризма в Херсоне. Целью были работники военно-гражданской администрации области и другие лица.

В апреле 2022 года, следуя указаниям куратора, участники террористической группы убили из огнестрельного оружия общественного деятеля. Он поддерживал пророссийскую администрацию и действия Вооруженных Сил России на территории Украины.

В мае того же года была попытка покушения на главу военно-гражданской администрации Херсонской области.

В июне они подорвали автомобиль начальника департамента молодежной политики, семьи и спорта, работающего в военно-гражданской администрации региона. Чиновник погиб на месте.

Ранее трех россиян осудили за подготовку терактов по заданию СБУ. Им назначили сроки от 17 до 20 лет.