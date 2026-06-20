Украинцы обманом заманили Диану Шурыгину в порно и перестали брать трубку

Порноменеджеры с Украины обманули блогера Диану Шурыгину и заманили ее в съемки ЛГБТ*-порно. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По информации источника, девушке обещали виллу для съемок на Бали и раскрутку ее страницы на сайте OnlyFans. Однако после двух отснятых видео связь с менеджерами оборвалась. В одном ролике также снималась украинская модель по имени Настя.

Mash отметил, что возобновить съемки 27-летняя Шурыгина решила уже после расставания с партнером.

Сейчас обманувшие девушку украинцы продолжают за 11 тысяч рублей продавать ключи от приватных ресурсов Дианы и публиковать контент с ее участием.

Ранее Троицкий районный суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 19 июля по уголовному делу о распространении порнографии. Ранее силовики в рамках расследования задержали еще двух человек.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.