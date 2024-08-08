Педофила из Нижегородской области приговорили к 17 годам колонии

Нижегородский областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, который напал на двух девочек в подъезде. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

По данным следствия, осенью прошлого года пьяный мужчина попытался ограбить в подъезде малолетнюю девочку, однако у нее ничего ценного при себе не было. Тогда злоумышленник совершил в отношении ребенка действия, нарушающие право на половую неприкосновенность.

У другой девочки он забрал телефон, после чего ударил ребенка по лицу и стал душить. Преступника заметила жительница дома.

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