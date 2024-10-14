Украинскую журналистку Соколову заочно приговорили к 8 годам колонии за разжигание вражды

Суд в Москве заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову к восьми годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Журналистку признали виновной в разжигании ненависти и вражды, а также унижении достоинства по национальному признаку.
Соколову лишили права в течение трех лет после отбытия основного наказания заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор пока не вступил в законную силу.
МВД объявило украинскую журналистку в розыск в апреле 2024 года. СК сообщал, что материалы дела телеведущей направили в суд, так как она призывала к убийству русских.
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