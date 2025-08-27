Украинской шпионке дали срок в ЛНР

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил 25-летнюю гражданку Украины Лолиту Василенко к 15 годам колонии общего режима. Об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

По ее словам, суд согласился с позицией гособвинения и приговорил фигурантку к отбыванию наказания в колонии общего режима. Женщина собирала информацию о местах дислокации российских военнослужащих и через мессенджер отправляла ее украинским спецслужбам.

Уголовное дело против Василенко завело и расследовало управление ФСБ России по республике.

Бывшего сожителя осужденной Илью Ковзалина в июне 2024 года также признали виновным в шпионаже и приговорили к 12 годам заключения в исправительной колонии строго режима.

Ранее житель Севастополя получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины.