Украинский агент хотел подорвать здания двух судов в Тамбове | 360°

Важное 06 мая 2024, 09:55 Украинский агент хотел подорвать здания двух судов в Тамбове ФСБ задержала россиянина за подготовку подрыва зданий 2 судов в Тамбове

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Возле железнодорожного вокзала в Тамбове задержали мужчину, который пытался спрятать два взрывных устройства для диверсий в зданиях судов. Он действовал по поручению украинских спецслужб, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Работники РЖД заметили подозрительного мужчину во время обхода. Россиянин 1980 года рождения спрятал в строительном мусоре на прилегающей к вокзалу территории два самодельных взрывных устройства. Силовики задержали подозреваемого, а взрывотехники обезвредили бомбы.

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Мужчина сознался, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые вышли на него в интернете. Его завербовали в июле 2023 году и спустя несколько месяцев поручили устроить диверсии в зданиях Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов.

Следователи возбудили уголовное дело, задержанного поместили под стражу.

Украинского агента ликвидировали в Ленобласти. Он готовил диверсию на топливном терминале в Тосненском районе.