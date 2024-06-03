Украинского шпиона схватили в Хабаровске

Жителя Хабаровска задержали за сотрудничество с Главным управлением разведки Минобороны Украины. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Управление ФСБ России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, хабаровчанин стал украинским агентом по собственной инициативе. Он вышел на связь с ГУР через интернет и поддерживал контакты с представителями спецслужбы.

Уголовное дело возбудили по статье 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Мужчину задержали и решением суда заключили под стражу.

В Воронежской области вынесли приговор россиянину, который застрелил таксиста и хотел вступить в украинскую террористическую организацию для участия в вооруженном конфликте. Ему присудили 24 года и четыре месяца колонии строгого режима.