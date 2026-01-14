Украинские мошенники освоили новую схему с сообщениями от «Госуслуг»
Украинские мошенники придумали новую схему, рассылая сообщения под видом «Госуслуг». Об этом рассказал РИА «Новости» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, злоумышленники присылают на электронную почту письмо с логотипом «Госуслуг», в котором сообщается, что в аккаунт жертвы якобы зашли в Киеве, и необходимо связаться со службой поддержки по указанному номеру.
Если человек позвонит, мошенники тут же начнут его обработку, и последствия могут быть любыми.
«Абсурдность ситуации в том, что в фейковом сообщении пишется: „Если это были не вы — ничего делать не нужно“», — добавил Соловьев.
Он призвал сразу же удалять подобные письма.
