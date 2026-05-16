Украинские боевики получили пожизненное за теракты в Курской и Брянской областях

Российский суд приговорил к пожизненному лишению свободы двоих украинских боевиков за совершение терактов в Брянской и Курской областях. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Речь идет о полковнике Олеге Петрике и операторе беспилотника Дмитрии Примакове. Каждого из них признали виновным в теракте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку.

Следствие установило, что 20 декабря 2024 года Петрик отдал подчиненным приказ нанести ракетные удары по городу Рыльску Курской области. В результате разрывов девяти управляемых реактивных снарядов калибра 227 миллиметров с осколочно-фугасной боевой частью четыре человека погибли, более 20 граждан получили ранения различной степени тяжести, а также был причинен значительный имущественный ущерб.

Примаков 30 октября 2025 года, находясь на позиции у села Воробьевка Черниговской области, запустил беспилотник с взрывным устройством. Он дистанционно направил дрон на села Гудовка и Случовск Брянской области, в результате чего погиб один человек.

Суд назначил Петрику и Примакову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Семь лет из срока каждый должен провести в тюрьме, остальную часть — в исправительной колонии особого режима.

Ранее при атаке беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде, в числе четырех мирных жителей оказался трехлетний ребенок.