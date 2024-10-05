Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом

ФСБ задержала на границе с Эстонией украинку с болторезом и спичками

Оперативники ФСБ задержали в Псковской области гражданку Украины, которая с болторезом и плоскогубцами незаконно пересекла границу со стороны Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ведомства.

ЧП произошло в Печорском муниципальном округе. Там псковские пограничники при содействии члена добровольной народной дружины задержали молодую женщину без документов, которая незаконно перешла государственную границу Российской Федерации из Эстонской Республики.

Задержанная заявила, что направлялась на территорию по личным мотивам, а все ее документы остались в Эстонии. В личных вещах женщины также обнаружили газовую горелку, фонарик и походные спички.

Суд избрал задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу, управление ФСБ по Псковской области возбудило уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Ранее двух женщин задержали в Севастополе за работу на украинские спецслужбы.