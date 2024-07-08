Украинец создал нарколабораторию на даче в Подмосковье

Shot: в Подмосковье задержали украинца, устроившего нарколабораторию на даче

В Московской области сотрудники полиции задержали гражданина Украины. Предположительно, на даче он обустроил нарколабораторию и схрон, содержащий примерно 22 килограмма наркотиков, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, на днях в арендованном доме 40-летнего гражданина Украины в Пушкинском городском округе прошли обыски.

Силовики нашли свыше 50 разных емкостей с жидкими веществами, общий вес которых превысил 20 килограммов. Также у мужчины обнаружили оборудование для изготовления наркотиков. Все изъятое исследуют эксперты.

Журналисты уточнили, что задержанный нигде не работал, находился в России без регистрации. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.

Ранее Останкинский район Москвы признал виновным американца Роберта Вудлэнда в попытке наладить производство и сбыт наркотиков. Иностранца отправили на 12 лет в колонию строгого режима.